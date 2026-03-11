Ulacit investiga a estudiante por estos comentarios denigrantes contra mujeres durante transmisión en vivo

La joven comentó que no cree que mujeres de la Asamblea o las que marcharon el 8 de marzo sufran de acoso.

Una estudiante de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) generó polémica en redes sociales tras realizar comentarios despectivos hacia otras mujeres durante una transmisión en vivo. A raíz de la situación, la institución abrió una investigación interna.

La joven, quien tendría una beca de liderazgo en el área de Derechos Humanos, emitió varias opiniones mientras conversaba con otra usuaria.

En uno de los fragmentos del video se le escucha decir: “Uno ve esas representaciones femeninas en la Asamblea y a mí hasta me da vergüenza decir que son mujeres”.

También cuestionó a diputadas que han hablado sobre acoso, entre ellas la legisladora del Frente Amplio, Sofía Guillén.

“Genuinamente, desde el fondo de mi corazón, a mí me dan pena. Uno las escucha hablar y es: ‘es que las mujeres el 8 de marzo’ y ‘sufrimos acoso’. Sofía Guillén, ¿a usted alguien de verdad la acosa?”, expresó.

Durante la transmisión también se refirió a las mujeres que participan en marchas feministas.

“Todas estas feministas diciendo ‘vivas nos queremos’, ‘nos acosan demasiado’. (…) Estoy segura de que este montón de feministas que van a la marcha con carteles diciendo ‘nos están acosando’, de fijo no las acosan”, manifestó entre risas.

Ulacit toma decisión contundente

Tras la difusión del video, la Ulacit emitió un comunicado donde rechazó categóricamente las expresiones realizadas por la joven.

“Ulacit rechaza de forma categórica toda expresión denigrante hacia las mujeres y hacia los movimientos feministas, por ser contraria a sus valores institucionales de respeto a la dignidad humana, la igualdad y los derechos humanos”, se lee en el escrito.

La institución agregó que el hecho de que una estudiante cuente con una beca en derechos humanos no la exime de cumplir con los reglamentos y políticas de convivencia.

“Por el contrario, refuerza su responsabilidad ética de ser coherente con los principios de igualdad y no discriminación”, indicó la universidad, quien a la vez indicó que} se activarán los procedimientos internos para investigar los hechos, garantizar el debido proceso y determinar si corresponde aplicar medidas formativas o disciplinarias, según la normativa estudiantil.

La universidad también indicó que aprovechará este tipo de situaciones para reforzar procesos de sensibilización y formación en igualdad de género y respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad académica.