Ulacit investiga a estudiante por estos comentarios denigrantes contra mujeres durante transmisión en vivo

La joven emitió comentarios despectivos sobre diputadas de la Asamblea Legislativa y mujeres que marcharon el 8 de marzo

Por Yucsiany Salazar
08 de marzo del 2026. Parque Central, Avenida Segunda y Plaza de la Democracia. San José. 10:00 hrs. En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas y organizaciones sociales convocaron a una movilización nacional este 8 de marzo bajo el lema “Por la democracia, la vida digna y los derechos para las mujeres”. En la foto: Las y los manifestantes recorrienron la avenida segunda desde el parque Central hasta la Plaza de la Democracia en la que quemaron un monigote que repressentaba al presidente Rodrigo Ch ávez. Foto: Albert Marín
La joven comentó que no cree que mujeres de la Asamblea o las que marcharon el 8 de marzo sufran de acoso. (Albert Marín/Marcha de la mujer 2026.)







