El País

UCR tendrá nuevo edificio académico en Golfito: esta será la ubicación exacta

UCR inaugurará un moderno edificio académico en su sede del Sur con aulas y laboratorios especializados. La obra busca mejorar las condiciones de estudio y ampliar la formación de cientos de estudiantes

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Por Silvia Ureña Corrales
UCR abrirá en julio un edificio en Golfito con aulas y laboratorios para 700 estudiantes de la región Brunca.
UCR abrirá en julio un edificio en Golfito con aulas y laboratorios para 700 estudiantes de la región Brunca. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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