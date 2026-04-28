UCR tendrá nuevo edificio académico en Golfito: esta será la ubicación exacta

UCR abrirá en julio un edificio en Golfito con aulas y laboratorios para 700 estudiantes de la región Brunca.

La Universidad de Costa Rica (UCR) inaugurará en julio un nuevo edificio académico en su Sede del Sur, ubicada en Golfito, Puntarenas, con el objetivo de fortalecer la formación de 700 estudiantes de la región Brunca.

La obra, valorada en ¢1.786 millones, abarca 1.415 metros cuadrados e incorpora tres aulas, tres laboratorios y salas de reunión.

El proyecto representa la primera infraestructura académica construida específicamente para esta sede universitaria desde su creación. Según información institucional, las actividades se realizaban en edificaciones adaptadas de una antigua compañía bananera, las cuales presentaban limitaciones para la enseñanza.

Los nuevos espacios incluyen laboratorios para ciencias básicas, idiomas e informática, lo que permitirá ampliar la oferta académica y responder a las necesidades actuales del estudiantado en la zona.

La dirección de la sede indicó que el edificio marca un cambio en las condiciones de aprendizaje, tras años de operación en instalaciones no diseñadas para fines universitarios.

Como parte del fortalecimiento regional, la UCR desarrolla el diseño de un segundo edificio de tres niveles, que incluirá biblioteca, aulas adicionales y nuevos laboratorios, con una inversión estimada de ¢2.700 millones.

Además, la institución proyecta la construcción de una soda y comedor universitario, orientados a mejorar las condiciones de permanencia de estudiantes y personal en el campus.

Las autoridades universitarias señalaron que estas obras forman parte de una estrategia para ampliar el acceso a la educación superior en regiones fuera del Valle Central y fortalecer el desarrollo local.