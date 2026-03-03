El País

UCR impartirá curso virtual de Finanzas Personales para vecinos de la zona norte con beca del 100% disponible

La capacitación se realizará el 9, 10 y 12 de marzo en modalidad virtual y otorgará certificado de asistencia

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Curso virtual gratuito de Finanzas Personales se impartirá el 9, 10 y 12 de marzo para la zona norte.
Curso virtual gratuito de Finanzas Personales se impartirá el 9, 10 y 12 de marzo para la zona norte. (Canva stock/Delia Pindaru's Images/Olivia Grigorita's Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUCRUniversidad de Costa Ricabecas
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.