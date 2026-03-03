UCR impartirá curso virtual de Finanzas Personales para vecinos de la zona norte con beca del 100% disponible

Curso virtual gratuito de Finanzas Personales se impartirá el 9, 10 y 12 de marzo para la zona norte.

La Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) impartirá un curso virtual de Finanzas Personales dirigido a vecinos y vecinas de la zona norte.

La capacitación se desarrollará el 9, 10 y 12 de marzo, en horario de 2 p. m. a 4 p. m., bajo modalidad virtual.

El curso tiene una duración total de seis horas distribuidas en tres sesiones. Está dirigido a personas de San Carlos, Guatuso, Upala, Río Cuarto y Los Chiles.

Durante las sesiones, las personas participantes aprenderán a elaborar presupuestos, mejorar el manejo del ahorro, administrar deudas y conocer conceptos básicos sobre inversiones.

El costo inicial del curso es de ¢15.000 IVAI. Sin embargo, se ofrece una beca del 100% que se solicita al completar la aplicación. Incluye certificado de asistencia para quienes participen en las tres sesiones y envíen el documento de identidad.

El curso es ofrecido por la Escuela de Economía de la UCR por medio del programa de Capacitación, Actualización Profesional y Consultoría en Economía (CAPEc).

Para matricular, las personas interesadas deben completar el formulario disponible en https://ucr.cr/r/gTGU3.

Para participar se requiere acceso a Internet y un dispositivo que soporte la aplicación Zoom. La aplicación debe estar descargada antes de iniciar la primera sesión.

Las consultas pueden realizarse al correo capec.comunicacion@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-6502.