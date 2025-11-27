UCR entregó notas de admisión para el 2026. Vea los cortes por carrera del 2025 (como orientación)

La UCR publicó las notas de admisión para el proceso 2026.

La Universidad de Costa Rica (UCR) entregó este miércoles 26 de noviembre las notas de los exámenes de admisión (Prueba de Aptitud Académica, PAA) correspondiente al proceso de admisión del 2026. Como orientación para alumnos y padres, vea a continuación las notas de corte que se registraron en el 2025 para ingresar a las 163 carreras de este centro universitario, con base en información elaborada por El Financiero:

Cortes de carreras de UCR en 2025 (El Financiero/El Financiero)

Además, puede consultar el histórico de notas de 2019 a 2024 en este enlace.

Según la UCR, quines resultaron “elegibles” deben completar el proceso de concurso a carrera y recinto los días 8, 9 y 10 de diciembre en la plataforma oficial de la institución.