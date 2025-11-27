El País

UCR entregó notas de admisión para el 2026. Vea los cortes por carrera del 2025 (como orientación)

La UCR recordó también las fechas para completar el proceso de admisión

Por Sebastián Sánchez
La Universidad de Costa Rica (UCR) entregó este miércoles 26 de noviembre las notas de los exámenes de admisión (Prueba de Aptitud Académica, PAA) correspondiente al proceso de admisión del 2026. Como orientación para alumnos y padres, vea a continuación las notas de corte que se registraron en el 2025 para ingresar a las 163 carreras de este centro universitario, con base en información elaborada por El Financiero:
