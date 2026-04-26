El País

UCR condenada a pagar ¢50 millones por yerros en despido de profesor denunciado por estudiantes; piden investigar a responsables

Juzgado de Trabajo anuló despido por caducidad y prescripción del proceso en caso de docente de odontología Ottón Fernández López

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Por Juan Fernando Lara Salas
La UCR cometió yerros en la notificación del despido de Ottón Fernández López como director del posgrado de Odontología. Foto: tomada de la página web de la UCR.







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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