UCR abre matrícula para cursos gratuitos en inteligencia artificial, salud y ambiente: conozca la oferta y cómo inscribirse

Los cursos gratuitos de la UCR iniciarán el 25 de mayo e incluirán temas como inteligencia artificial, salud y cambio climático.

La Universidad de Costa Rica ofrecerá 22 cursos virtuales y gratuitos para personas adolescentes, adultas y adultas mayores como parte de la sexta edición de la iniciativa Costa Rica aprende con la U pública 2026, impulsada por el Consejo Nacional de Rectores.

La propuesta habilitará 684 cupos en temas relacionados con ambiente, discapacidad, educación, inteligencia artificial, salud, gestión territorial, bienestar y participación comunitaria. Según la UCR, el objetivo es acercar el conocimiento generado por las universidades públicas a la población nacional mediante espacios de aprendizaje accesibles.

Entre los cursos disponibles destacan: Introducción a la inteligencia artificial, El Cambio Climático en América Central, Conociendo la Discapacidad, Genética para todos, Medicina Natural en Costa Rica, Manejo básico y alimentación de perros y gatos, y Guía práctica para un cerebro saludable y activo.

Los cursos se impartirán de forma virtual entre el 25 de mayo y el 10 de julio del 2026. La mayoría no requiere conocimientos previos. Cada persona podrá matricular únicamente un curso para ampliar las oportunidades de participación.

La UCR informó que las personas interesadas deben registrarse previamente en la plataforma oficial de Costa Rica Aprende con la U Pública, disponible en craprende.ucr.ac.cr, y completar la matrícula este 14 de mayo.

Además, la institución habilitó un período extraordinario de matrícula que se extenderá hasta el 20 de mayo para que las personas puedan optar por los cupos que permanezcan disponibles tras el cierre del proceso ordinario.

Para participar se requiere contar con acceso a Internet, una computadora o teléfono celular, una cuenta de correo electrónico, la aplicación Zoom instalada y acceso a la plataforma UCR Global.

Las personas interesadas pueden solicitar más información al correo cursos.vas@ucr.ac.cr o a los teléfonos 2511-5272, 2511-1198 y 2511-1211.