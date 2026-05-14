El País

UCR abre matrícula para cursos gratuitos en inteligencia artificial, salud y ambiente: conozca la oferta y cómo inscribirse

La iniciativa ‘Costa Rica aprende con la U pública’ habilitó 684 cupos para cursos virtuales dirigidos a adolescentes y personas adultas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
27/04/2023 San Pedro. Universidad de Costa Rica (UCR), Edificio de Estudios Generales.
Los cursos gratuitos de la UCR iniciarán el 25 de mayo e incluirán temas como inteligencia artificial, salud y cambio climático. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUCRUniversidad de Costa Ricacursos librescursos gratuitos
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.