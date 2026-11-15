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El País

Turrúcares teme quedar atrapado entre malos olores y caos vial si avanza relleno sanitario

Mientras el gobierno prometió obras para evitar paso por el centro del distrito, la empresa EBI aún no define por dónde circularían los camiones ni cuenta con terrenos para construir un acceso alternativo

Turrúcares Alajuela
La ruta que atraviesa la comunidad de Cebadilla, sería la zona de paso para los camiones que llevarían la basura hasta el relleno de EBI. Alonso
Patricia Recio