Diputados del PPSO frenan moción para condenar declaraciones de Rodrigo Chaves por condicionar obras al relleno sanitario en Turrúcares

Los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaron este lunes en contra de una moción que buscaba condenar la actuación del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante una reunión celebrada el miércoles anterior con vecinos de Turrúcares, Alajuela, en medio de la polémica por el relleno sanitario de EBI.

La iniciativa obtuvo 24 votos a favor y 31 en contra. Entre quienes se opusieron figuraron los legisladores oficialistas, mientras que diputados del Frente Amplio (FA), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) respaldaron la propuesta. La moción cuestionaba el trato del jerarca hacia los vecinos que se oponen a la construcción del relleno sanitario.

El texto pretendía rechazar el condicionamiento de inversiones públicas a decisiones municipales relacionadas con el proyecto de la empresa canadiense EBI.

El documento surgió después de una reunión celebrada el 4 de noviembre, cuando Chaves defendió el proyecto ante vecinos de Turrúcares y condicionó una eventual inversión de ¢6.000 millones en infraestructura comunal a que se permitiera el funcionamiento del relleno sanitario.

Entre las obras mencionadas figuraban centros educativos, puentes, carreteras, centros de cuido e infraestructura deportiva, proyectos que los promotores de la iniciativa consideraron necesidades de las comunidades.

Rodrigo Chaves defendió el proyecto de EBI durante un encuentro con vecinos de Turrúcares, en el que planteó condiciones para destinar recursos públicos a obras comunales. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Diputado cuestiona presiones contra vecinos

Durante la discusión legislativa, el diputado del FA, Edgardo Araya acusó al Gobierno de ejercer presiones contra los vecinos y las autoridades municipales para favorecer el funcionamiento del relleno sanitario.

El legislador cuestionó que se ofrecieran inversiones públicas a cambio de aceptar un proyecto privado. También sostuvo que las comunidades tienen derecho a recibir infraestructura y servicios sin importar su posición sobre la instalación.

Además, criticó la participación de Juan Carlos Obando, empresario vinculado con EBI, en medio de los cuestionamientos sobre el proyecto.

Obando, quien se presenta como asesor de la compañía, ejerció como coordinador de transportes de la campaña electoral de la presidenta Laura Fernández. También realizó un aporte económico al Partido Pueblo Soberano, según publicó La Nación.

La moción buscaba expresar solidaridad con los habitantes de Turrúcares, San Miguel, Cebadilla, Siquiares y otras comunidades cercanas que manifestaron preocupación por las posibles consecuencias ambientales, sanitarias y territoriales del relleno sanitario.

También pretendía solicitar al Poder Ejecutivo que garantizara un diálogo respetuoso con las comunidades y su participación en las decisiones relacionadas con el proyecto.

Sin embargo, con el voto en contra de 31 legisladores la Asamblea Legislativa no aprobó el pronunciamiento contra el ministro.

Municipalidad de Alajuela niega permisos para relleno sanitario

La controversia ocurre en medio de diferencias entre el Gobierno y la Municipalidad de Alajuela por la situación administrativa del proyecto de EBI.

Mediante una constancia emitida el 3 de noviembre del 2026, el gobierno local confirmó que no otorgó licencias constructivas, permisos de construcción ni autorizaciones para movimientos de tierra o excavaciones relacionadas con rellenos sanitarios o plantas procesadoras de residuos en Turrúcares.

La institución también informó que no existen trámites pendientes de revisión, análisis o aprobación para desarrollar, habilitar o construir un relleno sanitario o botadero de basura en ese distrito.

El documento fue firmado por Roy Delgado Alpízar, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura de la Municipalidad de Alajuela, a solicitud de la Alcaldía.

Durante el encuentro con los vecinos, Chaves también planteó como condición que el Concejo Municipal retirara, antes del 2 de diciembre, un proceso judicial de lesividad relacionado con permisos otorgados anteriormente al proyecto.