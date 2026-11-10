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Política

Diputados del PPSO frenan moción para condenar declaraciones de Rodrigo Chaves por condicionar obras al relleno sanitario en Turrúcares

La propuesta obtuvo 24 votos a favor y 31 en contra. El texto cuestionaba el uso de ¢6.000 millones en obras públicas como mecanismo de presión

Pueblo Soberano plenario diputados
Los diputados del Partido Pueblo Soberano votaron en contra de la moción que cuestionaba la actuación del ministro Rodrigo Chaves ante los vecinos de Turrúcares. Aarón Sequeira
Silvia Ureña Corrales