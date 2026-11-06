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El País

Municipalidad de Alajuela confirma que no existen permisos ni trámites pendientes para relleno sanitario en Turrúcares

Gobierno local emitió una constancia administrativa en la que reafirma que no autorizó obras para rellenos sanitarios en el distrito y recuerda acuerdos municipales contra el proyecto

29/07/2025/ Retratos y entrevista con el alcalde de Alajuela Roberto Thompson para Revista Dominical / Foto John Durán
Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, cantón que alberga al distrito de Turrúcares. JOHN DURAN
Silvia Ureña Corrales