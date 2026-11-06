AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, cuestiona actuación de Rodrigo Chaves por relleno sanitario en Turrúcares: ‘Es jugar con la dignidad del pueblo’

Thompson rechaza condicionar obras públicas al relleno sanitario y asegura que EBI nunca ha tenido permisos municipales

Roberto Thompson
Roberto Thompson cuestiona propuesta de Rodrigo Chaves y afirma que Alajuela tiene argumentos para defenderse en el arbitraje de EBI. MAYELA LOPEZ
Jailine González Gómez