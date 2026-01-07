Túnel de San Pedro entra en etapa clave este inicio de año

El plan para construir un túnel cerca de la fuente de la Hispanidad en San Pedro, entrará en una etapa determinante en los próximos meses.

La intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que el cartel para el diseño y construcción de esta estructura quede publicado en el segundo semestre de este año.

Según el jerarca de esa cartera, Efraím Zeledón, durante este mes de enero se publicaría la contratación para los estudios de topografía, suelo, geotécnia e hidráulicos, para luego avanzar en el cartel de diseño y construcción. Esa contratación se haría de manera directa por ser de menor cuantía, por lo que se estima que en mayo podrían tener dichos resultados.

“Esperamos que para julio ya tengamos todos esos insumos y ahora sí, sacar un cartel de diseño y construcción, porque el año pasado todos pensábamos que tenían información, pero no era así y había un alto grado de incertidumbre, entonces con esa información podríamos sacar un cartel robusto que garantice menos riesgos y menos costos en el proyecto”, aseguró.

El ministro agregó que el proyecto se desarrollaría con recursos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y su costo se estima en menos de $10 millones.

Zeledón destacó que, además, la obra ya cuenta con código del Ministerio de Planificación, lo cual es necesario para avanzar en las etapas de preingeniería.

Obra en detalle

La finalidad del paso deprimido es conectar la zona de los Yoses desde la vía que va frente al ICE (avenida 10), pasando por el costado norte del cementerio, hasta las cercanías de la plaza Roosevelt, a fin de descongestionar la rotonda de la Hispanidad.

El nuevo túnel evitaría que los vehículos deban detenerse en el cruce semaforizado que se ubica hacia el sur de la rotonda. Además, facilitaría que los carros transiten desde avenida 10, por debajo de la Circunvalación, y salgan a la vía que pasa frente al cementerio de San Pedro.

También se valora la necesidad de construir un túnel peatonal, debido a que frente a la plaza se encuentra una escuela, por lo que el plan incluiría un paso subterráneo para que los niños tengan acceso directo entre el centro educativo y la plaza.

Precisamente, la ubicación de la escuela en el sector de salida del túnel era una de las principales preocupaciones de los vecinos de ese cantón, debido a que se prevé no solo un aumento en el tránsito de vehículos por la zona, sino una mayor velocidad, debido a que la circulación se haría sin interrupciones de semáforos.

La Municipalidad espera que el MOPT presente los diseños a fin de ajustar otras propuestas de proyectos que planean ejecutar en la zona. (JOHN DURAN/John Durán)

Actualmente, el paso por la rotonda de la Hispanidad es uno de los que enfrenta mayor congestión debido a que ese intercambio a dos niveles debe absorber, en una rampa de una sola vía, la salida de los vehículos que vienen desde el paso superior frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, cuya cantidad aumentó luego de la finalización de la última etapa de la Circunvalación.

Asimismo, recibe más carros desde el este de San José, pues muchos conductores cambiaron su dinámica de ingreso a San José, tras la apertura del túnel de La Galera.

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, explicó que ya ha sostenido conversaciones con las autoridades del MOPT, pues buscan que la obra se desarrolle de forma articulada.

Según dijo, actualmente solo están esperando que se inicie la fase de diseños para realizar el análisis conjunto sobre las condiciones más favorables para conductores y peatones en la zona.

Argüello aseguró que el gobierno local, además, tiene planes por desarrollar en la zona, entre los que se incluye un parque municipal en la plaza Roosevelt, así como una ampliación del cementerio, por lo que requerirán trabajar de manera muy coordinada con el MOPT y el Conavi.

“Hay que hacer definitivamente una gestión de interesados, socializar el proyecto y presentarlo para asegurarnos de que no se va a afectar la caminabilidad ni la accesibilidad de las personas de la zona”, aseguró.

Argüello agregó que entre sus planes también está una conexión peatonal entre el sector oeste y el sector este de la rotonda de la Hispanidad, lo cual se podría desarrollar en paralelo al proyecto del túnel. Insistió en la necesidad de que en el sector de la escuela se mantengan zonas seguras para peatones.

25 años en papel

El plan de construir un túnel en ese sector, lleva en los archivos del MOPT más de 20 años.

La iniciativa fue planteada entre 1998 y el 2000 por el ahora exministro Rodolfo Méndez Mata cuando estuvo al frente del MOPT por segunda vez. En ese entonces, el costo se había calculado en ¢2.000 millones, pero la falta de apoyo municipal y oposición de los vecinos de la zona ocasionaron que la obra no se concretara en esa oportunidad.

Durante el gobierno anterior, también con Méndez Mata al frente del Ministerio, se dio un nuevo intento por revivir el proyecto.

En esa oportunidad, se había estimado la obra en $7 millones y había sido contemplada dentro de los llamados “topics”, donde se incluyeron el túnel de La Galera, la rotonda de Hacienda Vieja y una rotonda cerca de Plaza del Sol, en Curridabat.

El plan era ejecutar esas obras, así como la radial a Desamparados y la radial de Santa Ana, mediante un financiamiento de $100 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); sin embargo, dicho crédito no se completó debido a los recortes presupuestarios ocasionados tras la pandemia.

El túnel de La Galera y la rotonda de Hacienda Vieja, se ejecutaron durante la actual administración con recursos del Conavi.