TSE recuerda a policías: está prohibido beneficiar a partidos políticos; conozca las restricciones y sanciones

El TSE aclaró los límites de participación de la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales, de cara a las elecciones 2026

Por Sebastián Sánchez
TSE y Fuerza Pública
El Tribunal Supremo de Elecciones asume temporalmente el mando de la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales en Costa Rica. (La Nación/Canva)







