TSE recuerda a policías: está prohibido beneficiar a partidos políticos; conozca las restricciones y sanciones

El Tribunal Supremo de Elecciones asume temporalmente el mando de la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales en Costa Rica.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó a los oficiales de la Fuerza Pública y demás cuerpos de policías que tienen prohibido participar en actividades político-electorales o influir en favor de cualquier partido.

Quienes incumplan se exponen a la destitución inmediata y a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos a cuatro años.

Tienen prohibido:

-Participar en las actividades de los partidos políticos

-Asistir a clubes o reuniones de carácter político

-Utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos

-Colocar divisas en sus viviendas o vehículos

-Hacer ostentación partidista de cualquier otro género (lo cual incluye manifestaciones en redes sociales y plataformas similares).

Como autoridades de policía, en materia político-electoral, únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones”, dice la resolución electoral del 13 de noviembre del 2025.

Las prohibiciones dictadas por los magistrados electorales tienen vigencia hasta el día en que se haga la declaratoria oficial de elección.

Desde el 1.°de octubre, las fuerzas policiales pasan a manos del Tribunal, como resguardo al proceso electoral.

TSE recuerda otras funciones

En la resolución, también se recuerda a las fuerzas policiales del país que a los vehículos debidamente identificados con la placa especial, confeccionada para las elecciones nacionales de 2026, así como con la placa ordinaria asignada a los integrantes del Cuerpo Nacional de Delegados, “no les alcanza la restricción vehicular, por lo que pueden circular libremente”.

“En ese sentido, las autoridades de la Policía de Tránsito y de las policías municipales autorizadas para ejercer un control vial no podrán considerar como una infracción que los citados automotores ingresen en las zonas restringidas de circulación", dice el acuerdo de los jueces electorales.

Recuerdan, además, que todas las fuerzas policiales del país colaborarán en la custodia, traslado y recolección del material electoral, así como en garantizar el orden público, el libre tránsito y un clima de paz social el día de la elección.

También, deberán brindar auxilio a los funcionarios electorales y al Cuerpo Nacional de Delegados en la supervisión de actividades proselitistas. Su participación ha sido y sigue siendo clave para asegurar que el sufragio se ejerza en plena libertad y para el buen desarrollo de cada proceso electoral.