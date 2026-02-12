TSE reanuda cobro por reposición de cédula: quiénes deben pagar y cuánto es el monto

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reanudó el cobro por reposición de cédula de identidad luego de una suspensión que rigió durante dos meses por el proceso electoral. La medida aplica desde el 1.° de diciembre de 2025, según informó la institución en un comunicado oficial.

A partir de esa fecha, las personas que soliciten más de un documento en un mismo año calendario deben cancelar $11,92, equivalentes a ¢5.900 al tipo de cambio actual. El TSE indicó que ese monto corresponde al valor de producción del documento .

Suspensión respondió a mandato legal

El TSE explicó que la pausa en el cobro obedeció a lo establecido en la normativa n.° 10.243, Ley para la Gestión de las Reposiciones de las Cédulas de Identidad. Esa legislación dispone que la institución no puede cobrar por reposiciones durante los dos meses previos e incluso el mismo día en que se celebre la elección de la presidencia y vicepresidencias de la República de Costa Rica .

La suspensión estuvo vigente por dos meses en el contexto del proceso electoral reciente.

Personas exentas del pago

La misma ley contempla excepciones al cobro en casos específicos.

Según detalló el TSE, están exentas las personas con discapacidad que cuenten con carné vigente o certificación emitida por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. También los adultos mayores, las personas indígenas y la población privada de libertad en centros de atención institucional.

La normativa incluye además situaciones excepcionales por imposibilidad de pago de alguna persona usuaria .

Cómo verificar y dónde pagar la reposición

Cuando usted se presente al TSE para solicitar el documento, el personal le indicará si cumple con los parámetros de cobro.

También puede verificar en línea si está exento mediante el sitio oficial https://www.consulta.tse.go.cr/ReposicionTSE/.

Si corresponde el pago, usted puede cancelarlo en efectivo en una agencia del Banco de Costa Rica o en los puntos de recaudación Tucán. Quienes prefieran la modalidad virtual pueden utilizar tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard en el sitio web del TSE.

Una vez efectuado el pago, el usuario debe presentarse en la sede central o en alguna de las 32 oficinas regionales del país para completar la gestión de la cédula.