El País

TSE reanuda cobro por reposición de cédula: quiénes deben pagar y cuánto es el monto

La medida aplica obliga a pagar $11,92 por más de una reposición anual, salvo excepciones legales

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Trámites para solicitar y retirar cédulas
El TSE activa de nuevo cobro por cédula. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTSETribunal Supremo de Eleccionescédula
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.