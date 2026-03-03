El País

TSE lanza nuevo diseño de la Tarjeta de Identidad de Menores: Conozca los cambios

El TSE confirmó que la sustitución de la tarjeta actual no es obligatoria si está en buen estado.

Por Yucsiany Salazar
Fila en TSE para tramitar cédula de identidad
El TSE implementa la nueva Tarjeta de Identidad de Menores en su sede central y oficinas regionales. El documento de policarbonato incluye Braille y tecnología láser. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Tarjeta de Identidad de MenoresTSE
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

