TSE lanza nuevo diseño de la Tarjeta de Identidad de Menores: Conozca los cambios

El TSE implementa la nueva Tarjeta de Identidad de Menores en su sede central y oficinas regionales. El documento de policarbonato incluye Braille y tecnología láser.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició este lunes la entrega de un nuevo diseño para la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

El documento renovado ofrece mayores elementos de seguridad y un estilo moderno para los jóvenes con edades entre los 12 y 17 años.

“Este proyecto forma parte integral de la modernización de los documentos de identificación ciudadana, emprendido semanas atrás por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el nuevo diseño de la cédula de identidad y con la Identidad Digital Costarricense (IDC)”, indicó el TSE.

Características y seguridad del documento

La nueva tarjeta mantiene las dimensiones del formato anterior, pero su fabricación en policarbonato a color garantiza una mayor durabilidad.

En el frente, se visualizan las siglas TIM en sistema Braille. La parte inferior cuenta con una imagen láser que cambia al mover la tarjeta y la fotografía posee una capa protectora con el número de identidad inserto.

Así luce el anverso de la nueva Tarjeta de Identidad para Menores (TIM). (TSE/TSE)

El dorso contiene tramas y estampados que varían de tono según el ángulo de la luz. Además, incluye una fotografía pequeña en escala de grises, código QR, caracteres diminutos y el código MRZ que permite que el documento pueda ser leído por sistemas automáticos de validación de identidad.

Así es el reverso de la nueva Tarjeta de Identidad para Menores (TIM). (TSE/TSE)

El TSE aclaró que, si un menor posee una TIM vigente y en buen estado, no es necesario realizar el cambio por el nuevo diseño.

Implementación en oficinas regionales

El nuevo formato se implementará de manera paulatina durante este mes de marzo en las 32 oficinas regionales del país. La primera etapa inició este lunes en la Sede Central. Posteriormente, la producción se habilitará en las sedes de Alajuela, Heredia y Cartago.

Una vez superada la fase inicial en esas tres provincias, comenzará la habilitación en las oficinas restantes. El organismo estima que el nuevo diseño operará en todo el territorio nacional al finalizar marzo.

Mientras se completa la integración tecnológica, las oficinas regionales seguirán entregando el formato anterior. Los tiempos de entrega para el nuevo diseño coinciden con los de la cédula: un día para sedes centrales de provincia y dos días para el resto de las oficinas.

Requisitos para el trámite

La TIM, vigente desde el año 2002, es un documento gratuito para jóvenes de 12 a 17 años. Si el trámite se realiza por primera vez, el menor debe asistir acompañado por un testigo familiar directo (padres, abuelos, hermanos o tíos por consanguinidad) con su cédula de identidad vigente.

En casos donde los testigos sean extranjeros, deben portar un documento de identidad oficial, como pasaporte o cédula de residencia, siempre que estén en buen estado.

Este documento permite a los menores efectuar trámites legales, financieros, educativos y realizar exámenes de admisión universitaria.