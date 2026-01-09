TSE capacita a jefaturas de la Fuerza Pública para las elecciones nacionales: estos fueron los temas

El TSE está al mando de la Fuerza Pública, desde octubre pasado, por las elecciones nacionales del 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizó este jueves una jornada de capacitación dirigida a jefaturas policiales de la Fuerza Pública, como parte de la coordinación interinstitucional para la operación de seguridad y resguardo de las elecciones nacionales del 1.° febrero próximo.

La actividad tuvo como propósito reforzar los conocimientos y lineamientos operativos que orientarán el accionar policial antes, durante y después de la jornada electoral, en apoyo a las funciones constitucionales del TSE.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con el mantenimiento del orden público, la custodia y protección del material electoral, el respeto a la normativa electoral vigente y el rol específico que deberá asumir la Fuerza Pública durante el proceso.

Según detalló el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), estas acciones forman parte de una planificación anticipada orientada a garantizar un proceso electoral seguro, transparente y en estricto apego al marco democrático del país.

El TSE capacitó a personal de la Fuerza Pública de cara a las elecciones de febrero. (MSP/Cortesía)

El TSE está al mando de las fuerzas policiales del país desde el pasado 1.° de octubre, debido a las elecciones. Este es un mandato del inciso 6 del artículo 2 de la Constitución Política y tiene como propósito garantizar la libertad del sufragio.

El TSE tiene la potestad de girar instrucciones directamente a la Fuerza Pública o la Policía de Tránsito para asegurar aspectos propios del proceso electoral.

El acto de entrega se hace desde hace 75 años, en el cual, el Poder Ejecutivo traslada las banderas de las fuerzas policiales.