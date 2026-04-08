El País

Tres nuevas obras viales en Heredia buscan aliviar congestionamiento vial

Las nuevas estructuras sustituyen pasos deteriorados y amplían la capacidad vial en puntos clave del cantón herediano

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Por Damián Arroyo C.
Nuevo puente en Calle Gildo sobre río Turú reemplaza paso deteriorado. Tiene dos carriles, aceras peatonales y mayor capacidad hidráulica para tránsito segur
Nuevo puente en Calle Gildo sobre río Turú reemplaza paso deteriorado. Tiene dos carriles, aceras peatonales y mayor capacidad hidráulica para tránsito segur (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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