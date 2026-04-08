Tres nuevas obras viales en Heredia buscan aliviar congestionamiento vial

Nuevo puente en Calle Gildo sobre río Turú reemplaza paso deteriorado. Tiene dos carriles, aceras peatonales y mayor capacidad hidráulica para tránsito segur

El cantón de San Isidro de Heredia cuenta desde ahora con tres nuevas obras viales que incluyen dos puentes y una alcantarilla de cuadro doble. La inversión total alcanzó los $967.509,44, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en conjunto con la municipalidad local.

Las intervenciones forman parte del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal MOPT-BID (PRVC II). El objetivo es mejorar la conectividad y la seguridad vial en distintos sectores del cantón herediano.

Según comunicó la institución, en la Calle Cristo Rey, sobre el río Tibás, se construyó un puente de 15 metros de longitud. La estructura cuenta con dos carriles y pasarelas peatonales a ambos lados.

En ese punto existía un puente de un carril. Presentaba problemas de socavación y no tenía aceras. El nuevo paso recibió una inversión de $467.104,54.

Además, en Calle Gildo, sobre el río Turú, se desarrolló el segundo puente. Tiene una longitud de 12 metros y también dispone de dos carriles y pasos peatonales.

El MOPT agregó que la estructura anterior era de un carril, sin aceras y tenía afectaciones por socavación. La inversión en esta obra fue de $282.750,58.

En ambos proyectos se ejecutaron mejoras adicionales. Se habilitaron salidas de aguas pluviales. Se reforzaron bastiones. También se mejoró el pavimento en los accesos para aumentar la vida útil de las obras.

El tercer proyecto se ubicó en Calle Isidreña, sobre la quebrada Tierra Blanca. En este punto se construyó una alcantarilla de cuadro doble.

La estructura anterior era circular. No tenía la capacidad suficiente para el paso del agua. Además presentaba socavación en las bases.

Alcantarilla de cuadro doble en Calle Isidreña sustituye estructura insuficiente. Mejora drenaje, habilita dos carriles y suma seguridad con pasarelas y barreras. (MOPT/Cortesía)

La nueva obra permite el tránsito en dos carriles. Incluye pasarelas peatonales en ambos lados. También se colocaron barreras tipo New Jersey y barandas metálicas para mayor seguridad.

En este proyecto se invirtieron $217.654,32. También se construyó una pasarela para fauna y se optimizaron los drenajes pluviales del sector.

Impacto en movilidad y conectividad

De acuerdo con la información oficial, estas obras permiten contar con pasos más seguros y funcionales en distintas comunidades del cantón.

Las mejoras facilitan la conexión entre sectores. También contribuyen a descongestionar vías y ofrecen rutas alternas por su cercanía con la ruta nacional 32.