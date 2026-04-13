El País

Tren a Cartago reanuda servicio este lunes tras trabajos en puentes

La ruta de tren a Cartago estuvo suspendida desde el 25 de marzo por obras

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Tren Paraíso, fin del recorrido
El servicio de tren a Cartago opera con normalidad desde este lunes 13 de abril. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrenCartagoIncofer
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.