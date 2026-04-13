Tren a Cartago reanuda servicio este lunes tras trabajos en puentes

El servicio de tren a Cartago opera con normalidad desde este lunes 13 de abril.

Luego de 16 días de suspensión por obras, el servicio de tren a Cartago ya opera con normalidad, según confirmó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

La ruta estuvo inhabilitada desde el pasado 25 de marzo debido a trabajos en puentes, como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

Entre las estructuras intervenidas están:

Puente Museo – San José, Catedral.

Puente El Fierro – Cartago, La Unión.

Puente salida oeste de la Estación del Atlántico – San José.

Túnel Calderón – San José, Goicoechea.

Puente Los Negritos – Montes de Oca, San Pedro.

Puente El Español – San José, Curridabat.

Puente VICESA – Cartago, San Nicolás.

Puente Oreamuno – Cartago, Oreamuno.

Puente San Nicolás – Cartago, San Nicolás.

Según la institución, estos trabajos atienden un riesgo inminente en la infraestructura ferroviaria, por lo que su reconstrucción es clave para garantizar la seguridad, la resiliencia y la continuidad del servicio.

Aunque el cierre de la ruta estaba previsto hasta el viernes 10 de abril, el paso se habilitó hasta este lunes, en apego al horario habitual de operación, que va de lunes a viernes.

Por el momento, el servicio opera sin contratiempos.