Traspaso de poderes de Laura Fernández: las 10 imágenes que marcaron la jornada

Este 8 de mayo se realizó el traspaso de poderes en el que la presidenta Laura Fernández Delgado asumió su cargo como la mandataria número 50 de Costa Rica. Con 39 años, la politóloga es la segunda mujer en ostentar el puesto.

El evento contó con la participación de delegaciones internacionales, invitados especiales, ministros, diputados y público general que acudió para presenciar el cambio de mando.

A continuación, le presentamos algunas de las fotografías más llamativas de la jornada realizada en el Estadio Nacional.

El rey Felipe VI de España fue uno de los invitados especiales que más acaparó la atención de los presentes en el estadio. Algunas personas tomaron fotografías cuando él pasó a su lado. (MARTIN BERNETTI/AFP)

El candente sol provocó que los invitados y asistentes se protegieran con coloridas sombrillas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Antes del inicio del traspaso de poderes, hubo diferentes presentaciones artísticas. En la imagen la Mercedes Marching Band. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Cientos de colegiales mayores de 15 años fueron invitados al traspaso de poderes. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Una mujer fue detenida, junto a su perrito, tras manifestarse y supuestamente irrespetar a la autoridad en las afueras del INS-Estadio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Las personas que obtuvieron una entrada para asistir al traspaso de poderes hicieron largas filas antes del ingreso. (Alonso Tenorio/La Nación)

Rodrigo Chaves, presidente saliente y Laura Fernández, presidenta de la República. A la izquierda, Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ingreso al INS-Estado del expresidente Rodrigo Chaves, su hija Isabella Chaves Zeikate y su esposa, la exprimera dama, Signe Zeikate. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un grupo de vigías fue parte del dispositivo de seguridad durante el traspaso de poderes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)