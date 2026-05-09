El País

Traspaso de poderes de Laura Fernández: las 10 imágenes que marcaron la jornada

Evento se realizó este 8 de mayo en el Estadio Nacional, en La Sabana

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Por Fernanda Matarrita Chaves

Este 8 de mayo se realizó el traspaso de poderes en el que la presidenta Laura Fernández Delgado asumió su cargo como la mandataria número 50 de Costa Rica. Con 39 años, la politóloga es la segunda mujer en ostentar el puesto.








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Traspaso de poderes
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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