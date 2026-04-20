Trasladan pruebas prácticas de manejo por asueto: conozca cuándo será su cita

Pruebas del 8 de mayo pasan al 1 de junio. Usuarios mantienen horario y sede, con opción de reprogramar.

Las pruebas prácticas de manejo programadas para el viernes 8 de mayo serán reprogramadas para el lunes 1 de junio, debido al asueto nacional por el traspaso de poderes. La medida aplica en todo el país y mantiene la misma hora y sede asignada a cada persona usuaria.

La reprogramación automática fue confirmada por la Dirección General de Educación Vial (DGEV), que indicó que los cambios ya se registraron en el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC). Las personas pueden verificar su nueva cita en la plataforma digital oficial.

El ajuste responde al cierre de oficinas públicas durante el asueto nacional. Ese día no se brindará ningún servicio relacionado con trámites de acreditación de conductores en las sedes de Educación Vial.

Las autoridades señalaron que quienes no puedan asistir el 1 de junio tienen la opción de cancelar la cita en línea y matricular una nueva fecha según su disponibilidad. El trámite se realiza a través del mismo sistema digital.

Además, la DGEV informó que para esa fecha no había programadas pruebas teóricas, por lo que no habrá afectación en ese servicio.