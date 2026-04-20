El País

Trasladan pruebas prácticas de manejo por asueto: conozca cuándo será su cita

Miles de conductores deberán ajustar sus planes tras un cambio oficial. Verifique si su cita fue modificada y qué opciones tiene

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Por Silvia Ureña Corrales
Pruebas del 8 de mayo pasan al 1 de junio. Usuarios mantienen horario y sede, con opción de reprogramar.
Pruebas del 8 de mayo pasan al 1 de junio. Usuarios mantienen horario y sede, con opción de reprogramar. (MOPT /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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