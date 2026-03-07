El País

Trabajadores públicos se incapacitan 4 veces más que los privados debido a estrés agudo

Las incapacidades por esta reacción vienen en aumento en Costa Rica desde el 2010. Presentamos los datos y qué tan sencillo o complejo es obtener una licencia de reposo

Por Fernanda Matarrita Chaves
Exceso de trabajo, vida ocupada, burnout, estrés, agotamiento
En 15 años, la CCSS ha emitido más de 19.000 incapacidades a trabajadores públicos afectados por estrés agudo. Los casos vienen en aumento en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







Reacción al estrés agudoCCSS
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

