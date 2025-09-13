Torbellino afectó campo ferial de Mercedes Norte, Heredia

La tarde de este viernes 12 de setiembre, un torbellino afectó al campo ferial de Mercedes Norte, en Heredia, y sus alrededores.
Varios videos difundidos en redes sociales muestran cómo el fenómeno arrancó varias latas del lugar.
Además, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) comunicó a las 2:46 p. m. de este 12 de setiembre que, en Mercedes Norte, se reportaron fuertes vientos, que provocaron que algunas latas cayeran sobre el tendido eléctrico.