Torbellino afectó campo ferial de Mercedes Norte, Heredia

Videos difundidos en redes sociales muestran que el torbellino arrancó varias latas del campo ferial

Por Mónica Cerdas Gómez
Torbellino arrancó varias latas del campo ferial de Mercedes Norte, Heredia. Captura a video de Puriscal Informa







