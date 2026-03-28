El País

Tin Jo cierra un ciclo: María Hon y Robert Faulstich ceden restaurante tras más de medio siglo de historia

Propietaria y su esposo transfirieron la administración de emblemático local josefino a nuevas manos. Los 26 empleados se quedan; las recetas, también

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Por Juan Fernando Lara Salas
María Hon y Robert Faulstich en el comedor del Tin Jo, el restaurante que heredaron de los padres de ella y transformaron en referente de la gastronomía asiática en Costa Rica. Faulstich cumplirá 70 años y dedicará su tiempo a un proyecto de reforestación en Barrio México; Hon, al Chi Kung y al trabajo espiritual.
María Hon y Robert Faulstich en el comedor del Tin Jo, el restaurante que heredaron de los padres de ella y transformaron en referente de la gastronomía asiática en Costa Rica. Faulstich cumplirá 70 años y dedicará su tiempo a un proyecto de reforestación en Barrio México; Hon, al Chi Kung y al trabajo espiritual. (María Hon/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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