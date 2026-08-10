El País

Terremoto de 7,4 en Colombia se sintió hasta en Panamá: ¿puede tener efectos en Costa Rica?

El movimiento ocurrió a unos 100 km de profundidad y también fue percibido en Ecuador y Panamá

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Por Jailine González Gómez
Escombros quedaron sobre una calle de Manizales, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto. El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá.
Escombros quedaron sobre una calle de Manizales, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto. El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá. (JONH BONILLA/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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