Terremoto de 7,4 en Colombia se sintió hasta en Panamá: ¿puede tener efectos en Costa Rica?

Escombros quedaron sobre una calle de Manizales, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto. El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y se percibió también en Ecuador y Panamá. El movimiento tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y se originó a unos 100 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico Colombiano y el de Estados Unidos.

Pese a que el terremoto fue percibido en Panamá, el movimiento no tiene ningún efecto en Costa Rica, explicó Marino Protti, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

“Estos sismos, además de que son dentro de la placa de Nazca ya subducida por debajo de Colombia, no tienen ningún efecto en Costa Rica por la distancia y por la profundidad”, afirmó el especialista.

El terremoto se sintió con fuerza en varias zonas de Colombia. En Bogotá, edificios fueron evacuados, mientras que en Cali las autoridades informaron de afectaciones que eran monitoreadas con drones.

El movimiento fue percibido además en Ecuador y Panamá.

Las autoridades colombianas también reportaron personas heridas y edificios afectados en el oeste del país, aunque no se había precisado la cantidad de heridos.

En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó de afectaciones en varios municipios.

Medios locales también mostraron viviendas caídas en Pereira y Manizales, en la región del Eje Cafetero. Además, seis aeropuertos del oeste de Colombia suspendieron operaciones debido a las afectaciones, según informó la Aeronáutica Civil.

El alcance con el que fue percibido el movimiento se extendió fuera de Colombia. En Quito, Ecuador, también se sintió el terremoto.

En Panamá, el sismo fue percibido en diversas provincias y algunos hospitales fueron evacuados. Las autoridades panameñas evaluaban daños en la región fronteriza del Darién.