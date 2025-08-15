Tengo Colgate Total Clean Mint en mi casa, nunca me generó alergia, ¿la desecho?

Luego de que el Ministerio de Salud ordenara el retiro de la pasta dental Colgate Total Clean Mint del mercado costarricense, a muchas personas les surgió la duda de si debería hacer lo mismo con el producto que tiene en sus hogares.

Esta pasta fue retirada luego de que en varios países hubiera reacciones alérgicas como hinchazón, ardor, ampollas y dolor en encías, labios o lengua.

Sin embargo, no todas las personas resultaron alérgicas y no mostraron el menor problema al lavarse los dientes. ¿Deberían estas personas desechar el producto?

La Nación consultó con el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. En una respuesta escrita, expresó:

“Si las personas han utilizado el producto y no han experimentado reacciones alérgicas al componente específico del saborizante señalado por el Ministerio de Salud, pueden continuar utilizándolo con normalidad”.

“Por el contrario, si durante su uso presenta enrojecimiento, irritación, inflamación o cualquier reacción inusual en la cavidad oral o la piel, se recomienda suspender de inmediato su uso y de ser necesario buscar atención con su odontólogo de confianza”, añadió.

Esta pasta dental estuvo relacionado con diferentes reacciones alérgicas en algunas personas. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

El Colegio sostuvo que respalda la labor del Ministerio de Salud en su función de velar por la seguridad de los consumidores y reconoció la actuación responsable de la empresa Colgate al retirar voluntariamente el producto de manera preventiva.