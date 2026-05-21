TEC habilita nueva práctica interactiva en línea para el examen de admisión 2026-2027

El TEC lanzó una práctica interactiva en línea para preparar la Prueba de Aptitud Académica 2026-2027.

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) habilitó una nueva práctica en línea para las personas que se preparan para el Examen de Admisión 2026-2027. La herramienta permite familiarizarse con el formato de la prueba y reforzar los contenidos evaluados.

Según la información divulgada por el TEC, la plataforma ofrece una experiencia interactiva con acceso desde distintos dispositivos. Las personas usuarias pueden practicar las veces que deseen y recibir retroalimentación inmediata.

La práctica incluye 60 preguntas y dispone de un tiempo máximo de 2 horas y 30 minutos. Además, permite guardar el progreso para continuar posteriormente.

El TEC indicó que esta iniciativa convierte a la institución en la primera universidad pública del país con una práctica interactiva en línea para su examen de admisión. La plataforma está disponible en el enlace oficial: https://tec.ac.cr/admision/practicaexamen.

Otros recursos oficiales para prepararse

También existen otros recursos complementarios para reforzar los contenidos evaluados en la prueba de aptitud académica.

La institución dispone de cuadernos de ejercicios y folletos de años anteriores elaborados por el Departamento de Admisión y Registro. Estos materiales contienen preguntas de ejemplo y explicaciones sobre cada respuesta.

Según la universidad, los documentos ayudan a profundizar en los temas evaluados y permiten familiarizarse con la estructura del examen.

El repositorio oficial se encuentra disponible en: https://www.tec.ac.cr/documentos-comite-examen-admision-tec.

La Prueba de Aptitud Académica 2026-2027 se aplicará entre el 8 de agosto y el 20 de setiembre de 2026, según el calendario oficial de admisión del TEC.