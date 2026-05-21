El País

TEC habilita nueva práctica interactiva en línea para el examen de admisión 2026-2027

La herramienta permite practicar con 60 preguntas y ofrece retroalimentación inmediata

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Por Jailine González Gómez
TEC
El TEC lanzó una práctica interactiva en línea para preparar la Prueba de Aptitud Académica 2026-2027. (Andre Quiros T/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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