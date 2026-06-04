El País

TEC desarrolla el primer sistema agrivoltaico de Costa Rica para producir alimentos y energía

Un proyecto experimental en San Carlos analiza si una misma parcela puede producir alimentos y energía renovable, una alternativa que ya gana terreno en otras regiones del mundo

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Por Silvia Ureña Corrales
Investigación desarrollada en San Carlos evalúa el potencial de la agrivoltaica para aumentar la generación solar sin afectar la producción agrícola.
Investigación desarrollada en San Carlos evalúa el potencial de la agrivoltaica para aumentar la generación solar sin afectar la producción agrícola. (TEC /TEC)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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