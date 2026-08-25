TEC abre convocatoria para actividad gratuita dirigida a niñas interesadas en ciencia

Niñas y jóvenes podrán participar en talleres y charlas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) mantendrá abierta hasta el 30 de agosto la preinscripción para el Día de las Niñas Supercientíficas, una actividad gratuita dirigida a niñas y jóvenes interesadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La actividad se realizará el 10 de octubre en el Campus Central del TEC, en Cartago. Los cupos son limitados debido a que el programa incluye talleres y charlas especializadas para las participantes y sus acompañantes.

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción mediante este formulario.

Durante la actividad, las participantes podrán conocer y compartir con mujeres profesionales de áreas STEM.

Día de las Niñas Supercientíficas en el TEC (TEC /La Nación)

Niñas Supercientíficas es un programa de extensión del TEC que ofrece experiencias prácticas mediante talleres, experimentos y contacto directo con investigadoras de la institución.

El programa pretende acercar a las participantes a la ciencia por medio de actividades prácticas y promover el desarrollo del pensamiento crítico.