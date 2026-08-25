El País

TEC abre convocatoria para actividad gratuita dirigida a niñas interesadas en ciencia

Actividad gratuita será el 10 de octubre en el Campus Central del TEC, en Cartago. Los cupos son limitados

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Por Jailine González Gómez
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Niñas y jóvenes podrán participar en talleres y charlas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. (Andre Quiros T/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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