Sutel reporta mejora en calidad de Internet fijo, pero halló incumplimientos de varias empresas

La Sutel publicó los resultados del monitoreo de velocidad del Internet fijo a hogares y casas durante 2024, con mediciones realizadas mediante 422 sondas instaladas en hogares de todo el país (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) presentó este jueves resultados de su monitoreo nacional de velocidad de descarga del Internet fijo correspondiente al año 2024, medición que evalúa si los operadores cumplen con la velocidad contratada por los usuarios durante las 24 horas del día.

El estudio, realizado entre enero y diciembre de 2024, incluyó a los operadores Kölbi, Liberty, Telecable y Tigo, que en conjunto representan el 87,7% del mercado.

Para ello se utilizaron 422 estaciones de medición, instaladas en hogares de panelistas en todo el país. Según la normativa vigente, los operadores deben garantizar al menos el 80% de la velocidad contratada de forma continua.

El informe señala que, a nivel nacional, los operadores mantuvieron durante 2024 niveles superiores al umbral reglamentario en la mayoría de las provincias.

Esto representa una mejora sostenida en la calidad del Internet fijo y una mayor estabilidad en la experiencia de los usuarios.

No obstante, la Sutel advierte sobre periodos específicos de incumplimiento en algunas zonas y por parte de ciertos operadores.

Resultados por provincia: hallazgos clave

En las provincias de San José, Puntarenas y Heredia, los cuatro operadores se mantuvieron por encima del mínimo reglamentario durante todo el día. En las demás, hubo incumplimientos.

Consulta personalizada por comunidad

Como parte del proceso de transparencia, la Sutel anunció una nueva plataforma de consulta personalizada, donde los usuarios podrán revisar el desempeño del Internet fijo por operador y por zona geográfica específica.

La herramienta está disponible en: calidad.sutel.go.cr

El presidente del Consejo Directivo de la Sutel, Federico Chacón, explicó que este estudio permite a los usuarios conocer cuál operador cumple mejor en su zona, además de fomentar la competencia y la mejora continua en la calidad del servicio.

“Este monitoreo forma parte de las acciones permanentes que realiza la Sutel para garantizar a los usuarios información sobre la calidad de los servicios. Este año innovaremos con una página de consulta personalizada para que los usuarios conozcan el desempeño por comunidad”, señaló Chacón citado en un comunicado.