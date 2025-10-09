El País

Suspensión programada del servicio eléctrico en Heredia este viernes

Corte de luz en Heredia este viernes 10 de octubre por trabajos de mantenimiento de la ESPH. Consulte si su servicio será afectado

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
ESPH instala primer dispositivo en el país para evitar que ardillas suban a tendido eléctrico
Getsemaní en Heredia tendrá un corte de luz este viernes 10 de octubre por mantenimiento de la ESPH. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesESPH
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.