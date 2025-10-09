Suspensión programada del servicio eléctrico en Heredia este viernes

Getsemaní en Heredia tendrá un corte de luz este viernes 10 de octubre por mantenimiento de la ESPH.

Vecinos de Getsemaní, en Heredia, estarán sin electricidad por espacio de dos horas y media este viernes 10 de octubre del 2025, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) comunicó que la suspensión se realizará entre las 7:30 a. m. y las 10 a. m., con el objetivo de garantizar un suministro confiable y continuo.

El sector afectado será Getsemaní, del Águila de Oro, 100 metros hacia el norte. En total, 38 contratos eléctricos podrían verse impactados.

La ESPH habilitó un enlace para verificar con el número de contrato si la suspensión le afecta directamente: https://tinyurl.com/23jypfzm