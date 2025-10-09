Cortes de luz se aplicarán este viernes en zonas de Curridabat y Montes de Oca: estos son los horarios

Vecinos y negocios en Curridabat y Montes de Oca estarán sin electricidad este viernes por trabajos de la CNFL. Foto Adrian Soto

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes programados de electricidad para este viernes 10 de octubre del 2025, los cuales impactarán sectores específicos de los cantones de Curridabat y Montes de Oca, en la provincia de San José.

Los trabajos responden a labores de extensión de líneas eléctricas y mantenimiento preventivo de obras, según la categoría asignada por la entidad.

En el distrito central de Curridabat, la suspensión eléctrica se ejecutará de 7:30 a. m. a 5 p. m. y se enmarca dentro del plan de proyectos empresariales.

El área afectada comprende desde el Comercio Central Market Curridabat, 700 metros al sur sobre la transversal 95, continuando por la Ruta Nacional 221 y Calle 97 hasta Balanzas y Romanas Costa Rica. La interrupción incluye también las Avenidas 40, 42, 42A, 44, 46, 36, 36A y las Calles 95, 95A, 97 y Ruta Nacional 215.

Entre los sitios comerciales y residenciales que quedarán sin electricidad se encuentran: Pequeño Mundo, TacoBell, Motores Británicos, Banco Nacional, Municipalidad de Curridabat, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, así como viviendas, centros estéticos, negocios de telecomunicaciones, comercios minoristas, imprentas, floristerías y pulperías de barrio.

En el distrito de San Rafael, en el cantón de Montes de Oca, el corte tendrá lugar entre 8 a. m. y 3:30 p. m., como parte del mantenimiento preventivo de infraestructura eléctrica.

El corte impactará parcialmente Calle Salitrillos, desde la pulpería Chapata hasta 250 metros al oeste, en un área de naturaleza predominantemente residencial.

Para más detalles sobre las zonas involucradas o para consultar otras interrupciones del servicio eléctrico, puede visitar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones