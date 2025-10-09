El País

Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Puntarenas y Limón este viernes

Trabajos por mantenimiento del ICE afectarán comunidades de Coto Brus y Talamanca este viernes 10 de octubre, conozca los horarios

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Coto Brus y Sixaola estarán sin electricidad este viernes por labores de reubicación de líneas y poda de árboles del ICE. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCICECortes de luzCortes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.