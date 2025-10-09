Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Puntarenas y Limón este viernes

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció dos suspensiones programadas del servicio eléctrico para este viernes 10 de octubre, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento y reubicación de líneas en sectores de Puntarenas y Limón.
En Coto Brus, específicamente en Agua Buena, las comunidades de Copa Buena y las áreas ubicadas detrás de Ferretería estarán sin electricidad entre las 8 a. m. y la 1 p. m. debido a trabajos de reubicación de línea.
En la provincia de Limón, el distrito de Sixaola, en Talamanca, tendrá un corte entre las 8 a. m. y las 3 p. m., mientras se realizan labores de poda de árboles en el sector conocido como Recta Yolillal.
Para más información sobre las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/