Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Puntarenas y Limón este viernes

Coto Brus y Sixaola estarán sin electricidad este viernes por labores de reubicación de líneas y poda de árboles del ICE. Fotografía José Cordero

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció dos suspensiones programadas del servicio eléctrico para este viernes 10 de octubre, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento y reubicación de líneas en sectores de Puntarenas y Limón.

En Coto Brus, específicamente en Agua Buena, las comunidades de Copa Buena y las áreas ubicadas detrás de Ferretería estarán sin electricidad entre las 8 a. m. y la 1 p. m. debido a trabajos de reubicación de línea.

En la provincia de Limón, el distrito de Sixaola, en Talamanca, tendrá un corte entre las 8 a. m. y las 3 p. m., mientras se realizan labores de poda de árboles en el sector conocido como Recta Yolillal.

Para más información sobre las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/