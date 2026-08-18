Suspensión de agua afectará a más de 77.000 personas en Heredia este jueves: estas son las zonas

La suspensión de agua en Heredia durará seis horas este jueves 20 de agosto y alcanzará sectores del centro, San Francisco y zonas cercanas.

Una suspensión programada del servicio de agua potable afectará este jueves 20 de agosto a miles de vecinos del cantón Central de Heredia. La interrupción responde a trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en uno de sus tanques de almacenamiento.

En total, 77.236 personas tendrán afectación entre las 7 a. m. y la 1 p. m., según informó la ESPH. Los trabajos se concentrarán en el lavado del tanque Cementerio y tienen como objetivo garantizar la calidad del agua suministrada en el cantón central.

La suspensión alcanzará sectores del distrito de Heredia como todo el casco central, Los Ángeles, calle Murillo, Carmen, Corazón de Jesús, los alrededores del estadio, Fátima, González Víquez (INVU), Guayabal, Jardines Universitarios, María Auxiliadora, Oriente, Pirro, La Puebla, Rancho Chico, San Fernando y San Vicente de Paúl.

También tendrán afectación las urbanizaciones El Río, Génesis, Amelia, Adoquines, Rosabal y Verona, de acuerdo con la información suministrada por la empresa de servicios públicos.

En San Francisco, el corte llegará a San Francisco, Los Lagos, Bernardo Benavides y Guararí. La ESPH advirtió que otras comunidades cercanas del cantón central podrían registrar fluctuaciones en el suministro debido a las labores.

La empresa recomendó a los usuarios almacenar únicamente el agua necesaria para cubrir sus necesidades durante las seis horas previstas para los trabajos y hacer un uso adecuado del recurso.