El País

Vecinos de Sámara afirman que llevan ocho meses sin pagar el agua porque el AyA no les cobra..., y además sufren cortes sin explicaciones

Situación comenzó después de que la administración del sistema de agua pasó de una Asada a manos del AyA

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Por Marcela Rojas Hidalgo
Sámara
La Asada Playa Sámara atendía a aproximadamente 3.553 personas, a través de 1.137 abonados (imagen ilustrativa). (Luis Castrillo/Luis Castrillo)







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Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

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