Suspensión de agua afectará a más de 6.000 personas en zona de Heredia este martes

El lavado del tanque Trébol dejará sin agua a comunidades de Ulloa, Heredia, entre las 7 a. m. y la 1 p. m. de este martes.

Los vecinos de varios sectores de Ulloa, en Heredia, enfrentarán una suspensión temporal del servicio de agua potable este martes 2 de junio debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La interrupción se extenderá entre las 7 a. m. y la 1 p. m. y afectará a unas 6.024 personas.

La medida responde al lavado del tanque Trébol, una labor que forma parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento de agua en el cantón herediano. Según informó la ESPH, los trabajos se concentrarán en el distrito de Ulloa.

Entre las zonas afectadas figuran calle Azofeifa, La Cuesta, Castella, urbanización Casa Blanca, La Esmeralda, La Guaria, María Ofelia, los condominios Noa y Quarzo, Francosta, Bambú, El Clan, residencial Onix y Real Santamaría Oeste. También se verá impactado el campus Benjamín Núñez.

La suspensión alcanzará además el centro de Barreal-Ulloa, donde se ubican la escuela, la iglesia, el salón comunal, el parque, el Ebais, el cementerio y la estación de servicio Bomba UNO. La lista incluye también las instalaciones de Dekra y el conector Barreal.