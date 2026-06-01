El País

Suspensión de agua afectará a más de 6.000 personas en zona de Heredia este martes

Consulte la lista completa de comunidades afectadas y tome previsiones.

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Por Silvia Ureña Corrales
Los vecinos de Moravia afirman que los cortes de agua tienen años de darse, pero se intensificaron en los últimos meses.
El lavado del tanque Trébol dejará sin agua a comunidades de Ulloa, Heredia, entre las 7 a. m. y la 1 p. m. de este martes. (Ariana Villalobos)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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