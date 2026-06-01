Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en Los Ángeles de San Rafael este miércoles

La ESPH realizará trabajos de fortalecimiento de la red eléctrica y suspenderá el servicio en una zona de San Rafael de Heredia.

Los vecinos de Los Ángeles de San Rafael de Heredia enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico este miércoles 3 de junio de 2026, debido a trabajos de mejora en la red de distribución que ejecutará la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción se realizará entre las 7 a. m. y las 3 p. m. y forma parte de las labores que desarrolla la empresa para fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

¿Dónde serán los cortes de luz?

La afectación abarcará el siguiente sector:

Calle camino a la Planta Río Segundo de la ESPH, 125 metros hacia el oeste, en un trayecto aproximado de 1.000 metros.

Según la información suministrada por la institución, un total de 14 clientes podrían resultar afectados por la suspensión temporal del servicio.

Los trabajos responden a un proyecto de mejora de la infraestructura eléctrica con el objetivo de reforzar la estabilidad del servicio y reducir riesgos de fallas futuras en la red.

¿Cómo verificar si su servicio será afectado?

La ESPH habilitó una consulta en línea para que los usuarios puedan confirmar si su contrato se encuentra dentro del área impactada por la suspensión.

Revise aquí si le afecta el corte de luz: https://tinyurl.com/23jypfzm