El País

Cortes de luz en Heredia: ESPH suspenderá el servicio en Los Ángeles de San Rafael este miércoles

La ESPH realizará trabajos en su red eléctrica este miércoles 3 de junio. Consulte las comunidades afectadas en San Rafael de Heredia y confirme si el corte impactará su servicio

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Por Silvia Ureña Corrales
Uno de los medidores eléctricos que la ESPH prevé sustituir en hogares y comercios de Heredia como parte del plan de modernización hacia un sistema de medición inteligente.
La ESPH realizará trabajos de fortalecimiento de la red eléctrica y suspenderá el servicio en una zona de San Rafael de Heredia. (ESPH/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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