El País

Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio eléctrico a comunidades de Limón y Alajuela este miércoles

El ICE anunció trabajos de mantenimiento que provocarán suspensiones temporales del suministro eléctrico en dos cantones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.
Vecinos de Pacuarito, en Siquirres, y de Los Chiles enfrentarán interrupciones programadas del servicio eléctrico este 3 de junio. (ICE /ICE)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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