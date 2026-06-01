Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio eléctrico a comunidades de Limón y Alajuela este miércoles

Vecinos de Pacuarito, en Siquirres, y de Los Chiles enfrentarán interrupciones programadas del servicio eléctrico este 3 de junio.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 3 de junio de 2026 en comunidades de los cantones de Siquirres, en Limón, y Los Chiles, en Alajuela.

Las suspensiones del servicio obedecen a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán a vecinos, comercios y otras actividades dentro de los sectores indicados por la institución.

Siquirres tendrá corte de luz en Pacuarito

En el distrito de Pacuarito, cantón de Siquirres, el corte de electricidad se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m.

Las localidades afectadas serán:

La Piedra

Urbanización Pacuare

El ICE informó que la suspensión responde a labores de mantenimiento programado.

Los Chiles tendrá interrupción del servicio eléctrico

En el cantón de Los Chiles, provincia de Alajuela, el corte se efectuará entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m.

La localidad afectada será:

Los Chiles

Los trabajos también corresponden a mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/