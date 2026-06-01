Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Mata Redonda, Zapote y Dulce Nombre este miércoles

Trabajos de relocalización de postería y mantenimiento obligarán a suspender el servicio eléctrico en tres sectores.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este miércoles 3 de junio del 2026 en sectores de Mata Redonda, Zapote y Dulce Nombre de Tres Ríos. Las interrupciones obedecen a trabajos de relocalización de postería, construcción de obras eléctricas y mantenimiento preventivo de la red.

Los trabajos se desarrollarán entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m., según el sector afectado.

Mata Redonda tendrá suspensión por relocalización de postería

En el distrito de Mata Redonda, cantón Central de San José, el corte se extenderá de 7:30 a. m. a 4 p. m.

La CNFL informó que la interrupción responde a obras por contrato de redes eléctricas para la relocalización de postería.

El área afectada comprende el sector ubicado desde Los Antojitos Rohrmoser hasta el condominio Sky Garden y desde el costado sur del Parque del Café hasta la Embajada de España.

Entre los sitios de referencia incluidos en la suspensión figuran Soda Sarita, Lentex, Solfin, Dunna, Gents, Casa Shakti, Respira, Cosmopolitan Tower, Ü Nunciatura, Cheesus, Batanga, Nunciatura Flats, Sky Garden, Velo, el edificio de la Defensa Pública del Poder Judicial, el condominio Bristol, la residencia del embajador de Japón, Kinder Kids World Sabana, Torre W, Condominio Elysian Nunciatura, Casa Óscar Arias y Patitas Felices, entre otros.

Zapote registrará interrupción por construcción de obras eléctricas

En Zapote, la suspensión está programada entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

La afectación se concentrará frente a la Iglesia La Fe Zapote debido a trabajos de construcción de obras eléctricas y relocalización de postería.

La interrupción abarcará viviendas y puntos cercanos como el condominio Porto Alto, Zapotalí e Indiana, Súper Buen Precio y el condominio Las Castañuelas.

Dulce Nombre tendrá mantenimiento preventivo

La CNFL también efectuará labores de mantenimiento preventivo en Dulce Nombre de Tres Ríos, cantón de La Unión, provincia de Cartago.

El corte se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m.

Los trabajos abarcarán el sector comprendido desde la Escuela Moisés Coto hasta las cercanías de la parroquia San Juan Pablo II y el final de calle La Chicharronera. También incluirán calle Salitrillos, desde las cercanías de Irex hasta las inmediaciones de Finca Montealegre y barrio San Francisco.

Entre los lugares de referencia destacan Panadería San Francisco, Finca Montealegre, Palí, Mini Súper Dulce Nombre, Ferretería Saso, Soda y Comida Ying Bing, Clínica Dental Dra. Carolina Vargas, Ebáis Dulce Nombre, Hacienda Pérez, ADI y la Escuela San Francisco.

Más información sobre los cortes puede ingresar a: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones