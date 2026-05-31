El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Desamparados y Moravia este martes 2 de junio

Las interrupciones se extenderán de 8 a. m. a 4 p. m. por relocalización de postes y obras en la infraestructura eléctrica

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Por Damián Arroyo C.
Trabajadores colocan cables del alumbrado público en tramo La Lima-Taras
Vecinos de Gravilias y San Vicente enfrentarán cortes de luz programados mientras la CNFL ejecuta mejoras en la red eléctrica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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