Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Desamparados y Moravia este martes 2 de junio

Vecinos de Gravilias y San Vicente enfrentarán cortes de luz programados mientras la CNFL ejecuta mejoras en la red eléctrica.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Desamparados y Moravia, en la provincia de San José, el próximo martes 2 de junio. Las interrupciones se realizarán entre las 8 a. m. y las 4 p. m. debido a trabajos programados de mejora en la red eléctrica.

En Desamparados, el corte afectará parcialmente el sector de Gravilias. La CNFL ejecutará la relocalización de un poste como parte de obras por contrato de redes eléctricas.

La interrupción comprenderá el área ubicada desde la estación de Bomberos 700 metros al este, desde la misma estación 400 metros al sur hasta la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), desde el costado sur de Decosure 350 metros al este y desde la esquina suroeste de Decosure 400 metros al sur.

Entre los sitios que estarán dentro del área afectada figuran la Clínica Marcial Fallas, la sucursal de la CCSS, el Liceo Gravilias, la Estación de Bomberos, Correos de Costa Rica, la Torre Médica Latinoamericana, KFC, Plaza 209, el Centro Médico Santa María, Alfa Médica, la Panadería El Shaddai y diversos comercios, centros médicos y viviendas.

La CNFL indicó que la sucursal de la institución en Desamparados, el edificio Luzmilda, el condominio Villa Brava y Decosure no forman parte del área de interrupción.

Moravia también tendrá suspensión parcial

En el cantón de Moravia, la afectación abarcará parcialmente el distrito de San Vicente.

Los trabajos corresponden a la construcción de obras eléctricas y contemplan la relocalización de postería.

El corte comprenderá el sector ubicado 100 metros al sur de la iglesia católica.

Dentro del área afectada se encuentran viviendas, la Panadería Tutú, la avenida 83, la Escuela Isla Moravia y el Jardín de Niños de Moravia.

La CNFL recomienda a los usuarios desconectar equipos sensibles antes del inicio de la suspensión y tomar previsiones durante el periodo de los trabajos.

Más información sobre los cortes puede ingresar a: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones