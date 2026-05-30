CNFL anuncia cortes de luz en Aserrí por mantenimiento preventivo este lunes 1 de junio

Vecinos de barrio Santa Teresa permanecerán sin electricidad durante ocho horas debido a labores programadas de mantenimiento preventivo de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará un corte de electricidad programado en el distrito de Salitrillos, cantón de Aserrí, San José, el próximo lunes 1.° de junio de 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La suspensión del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. y forma parte de las labores de mantenimiento de obras eléctricas que ejecuta la empresa para fortalecer la continuidad y calidad del suministro.

Sectores afectados

La interrupción afectará parcialmente el distrito de Salitrillos, específicamente:

Barrio Santa Teresa.

Calle El Estadio.

La CNFL indicó que las personas usuarias ubicadas en sectores cercanos al área intervenida podrían experimentar perturbaciones leves o cortes momentáneos de energía durante la ejecución de los trabajos.

La empresa recomienda tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante el periodo de suspensión eléctrica.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones