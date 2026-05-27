Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Pavas y Barva este viernes

Vecinos de Pavas y San José de la Montaña enfrentarán cortes eléctricos programados por mantenimiento preventivo de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados este viernes 29 de mayo del 2026 en sectores de Pavas, en San José, y San José de la Montaña, en Barva de Heredia, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

En Pavas, la suspensión del servicio se aplicará de 7:30 a. m. a 3 p. m. El corte abarcará la urbanización ubicada al oeste de calle 126, entre avenida 11 y avenida 13. La afectación incluirá principalmente casas de habitación.

En San José de la Montaña de Barva, Heredia, la interrupción será de 8 a. m. a 3 p. m. Los trabajos se concentrarán en el sector de Paso Llano, desde la escuela Porrosotí hacia el sur 300 metros. La CNFL indicó que las labores corresponden a mantenimiento preventivo en obras eléctricas y afectarán viviendas de la zona.

Para más información sobre las suspensiones programadas, la CNFL habilitó el sitio oficial:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones