El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Pavas y Barva este viernes

Miles de vecinos en Pavas y Barva deberán prepararse para varias horas sin electricidad este viernes debido a trabajos programados de la CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
Vecinos de Pavas y San José de la Montaña enfrentarán cortes eléctricos programados por mantenimiento preventivo de la CNFL.
Vecinos de Pavas y San José de la Montaña enfrentarán cortes eléctricos programados por mantenimiento preventivo de la CNFL. (CNFL/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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