Cortes de luz afectarán sectores de Alajuela, San José y Heredia este jueves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de electricidad programados para este jueves 28 de mayo del 2026 en sectores de Alajuela, San José y Heredia. Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento, poda de árboles, relocalización de postería y mejoras en la red eléctrica.

En Alajuela, la suspensión afectará Río Segundo de 6 a. m. a 11 a. m. Los trabajos se realizarán en Barrio La California. El corte abarcará desde la Escuela La California hasta las cercanías del restaurante Hangar 67. La CNFL informó que ejecutará labores de poda de árboles para proteger el sistema de distribución eléctrica.

En San José, habrá afectaciones en Pavas, Santa Ana y Curridabat. En Pavas el corte se extenderá de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. en el sector de Metrópolis 1 El Higuerón. La empresa efectuará mantenimiento preventivo en obras eléctricas.

En Santa Ana, la interrupción se aplicará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. cerca del Condominio Flats 21. La CNFL realizará trabajos de relocalización de postería como parte de obras contratadas en redes eléctricas.

Curridabat también tendrá cortes de 8 a. m. a 10:30 a. m. por mejoras en media tensión. La suspensión abarcará sectores industriales y comerciales ubicados entre la antigua Bomba La Pacífica y Barrio Nuevo. Decenas de empresas y viviendas sufrirán la interrupción temporal del servicio.

En Heredia, el cantón de Barva tendrá afectación en Puente Salas de 8 a. m. a 3 p. m. La CNFL trasladará postes eléctricos en las cercanías de la cantina Los Parales.

La CNFL recomendó a los usuarios desconectar equipos sensibles durante las horas de suspensión para evitar daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.

Más información en: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones