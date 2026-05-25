Cortes de luz de CNFL afectarán Santa Ana, Belén y San José este miércoles

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este 27 de mayo en zonas de San José y Heredia por mantenimiento y obras eléctricas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de electricidad programados este miércoles 27 de mayo del 2026 en sectores de Santa Ana, Belén y San José centro debido a trabajos de mantenimiento y construcción de obras eléctricas.

Las interrupciones del servicio iniciarán a las 8 a. m. y se extenderán hasta las 4 p. m. o 3:30 p. m., según la zona afectada.

Santa Ana tendrá corte por relocalización de postes

En Santa Ana, distrito de Uruca, la suspensión eléctrica se efectuará de 8 a. m. a 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería.

La afectación abarcará el sector frente a Plaza Obelisco.

Entre los puntos de referencia incluidos en la interrupción destacan:

Río Oro Market

Autoshow

Casas de habitación cercanas

Belén tendrá mantenimiento preventivo en red eléctrica

La CNFL también suspenderá el servicio en sectores parciales de San Antonio de Belén, en Heredia, entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

Los trabajos corresponden a mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

La interrupción comprenderá desde la esquina del edificio de Grupo Mutual, 150 metros al este, hasta las cercanías del Vivero Las Orquídeas. También abarcará desde el costado norte de la iglesia católica, 1,6 kilómetros al este, hasta las inmediaciones del kínder Montessori.

Entre los sitios afectados figuran:

Bomberos de Costa Rica

Municipalidad de Belén

Cruz Roja de Belén

Centro de Recreo Ande

Pedregal

Grupo Mutual

Importadora Monge

Complejo Educativo CIT

Centro Educativo San Ezequiel Moreno

Bar Los Almendros

San José centro tendrá trabajos en red subterránea

En San José centro habrá cortes parciales en los distritos Merced y Catedral de 8 a. m. a 3:30 p. m.

La CNFL realizará mantenimiento en la red de media tensión subterránea.

La suspensión abarcará de calle 3 a calle 4 y de avenida 0 a avenida 5.

Entre los sitios de referencia se encuentran:

Club Unión

Tienda Universal

Edificio Lux

Edificio Aguilar

Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda

Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública

La CNFL recomendó a los usuarios tomar previsiones ante las interrupciones programadas.

Para más información sobre las suspensiones eléctricas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones