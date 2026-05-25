Cortes de luz de CNFL afectarán Santa Ana, Belén y San José este miércoles

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de electricidad programados este miércoles 27 de mayo del 2026 en sectores de Santa Ana, Belén y San José centro debido a trabajos de mantenimiento y construcción de obras eléctricas.
Las interrupciones del servicio iniciarán a las 8 a. m. y se extenderán hasta las 4 p. m. o 3:30 p. m., según la zona afectada.
Santa Ana tendrá corte por relocalización de postes
En Santa Ana, distrito de Uruca, la suspensión eléctrica se efectuará de 8 a. m. a 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería.
La afectación abarcará el sector frente a Plaza Obelisco.
Entre los puntos de referencia incluidos en la interrupción destacan:
- Río Oro Market
- Autoshow
- Casas de habitación cercanas
Belén tendrá mantenimiento preventivo en red eléctrica
La CNFL también suspenderá el servicio en sectores parciales de San Antonio de Belén, en Heredia, entre las 8 a. m. y las 4 p. m.
Los trabajos corresponden a mantenimiento preventivo de obras eléctricas.
La interrupción comprenderá desde la esquina del edificio de Grupo Mutual, 150 metros al este, hasta las cercanías del Vivero Las Orquídeas. También abarcará desde el costado norte de la iglesia católica, 1,6 kilómetros al este, hasta las inmediaciones del kínder Montessori.
Entre los sitios afectados figuran:
- Bomberos de Costa Rica
- Municipalidad de Belén
- Cruz Roja de Belén
- Centro de Recreo Ande
- Pedregal
- Grupo Mutual
- Importadora Monge
- Complejo Educativo CIT
- Centro Educativo San Ezequiel Moreno
- Bar Los Almendros
San José centro tendrá trabajos en red subterránea
En San José centro habrá cortes parciales en los distritos Merced y Catedral de 8 a. m. a 3:30 p. m.
La CNFL realizará mantenimiento en la red de media tensión subterránea.
La suspensión abarcará de calle 3 a calle 4 y de avenida 0 a avenida 5.
Entre los sitios de referencia se encuentran:
- Club Unión
- Tienda Universal
- Edificio Lux
- Edificio Aguilar
- Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda
- Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública
La CNFL recomendó a los usuarios tomar previsiones ante las interrupciones programadas.
Para más información sobre las suspensiones eléctricas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones