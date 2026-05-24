Cortes de luz afectarán sectores de Santa Ana, La Unión y Rohrmoser este martes 26 de mayo

Sectores de Santa Ana, La Unión y Rohrmoser tendrán cortes de luz este martes por obras eléctricas de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Santa Ana, La Unión y Rohrmoser el martes 26 de mayo del 2026. Las interrupciones obedecen a trabajos de relocalización e instalación de postes.

En Santa Ana, el corte afectará el sector de Brasil, específicamente la calle de entrada a Planta Brasil. La suspensión se aplicará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. por labores de relocalización de postería. La CNFL reportó 133 clientes afectados en una zona compuesta principalmente por casas de habitación.

En Cartago, la afectación abarcará Calle Valderrama, en Río Azul de La Unión. El servicio se suspenderá en el mismo horario debido a trabajos de relocalización de postes como parte de obras por contrato de redes eléctricas. La interrupción impactará viviendas del sector.

Otro de los cortes programados se realizará en Rohrmoser, distrito de Mata Redonda, en San José. Las labores consisten en instalación de postes sobre calle 64 y avenida 9A. El servicio estará suspendido de 8 a. m. a 4 p. m.

Entre los sitios de referencia afectados en Rohrmoser figuran Ella Aesthetics Center, Body Progress Wellness Center, MotoWorld Costa Rica, Full Face, Dental Costa Rica, Clínica Valdecar, Esmeraldas y Diseños, Unique Beauty Designers, Aromaflor, Alma de Árbol, ACIB, Funin y varias casas de habitación.

La CNFL aclaró que sitios como Flamenco Naranjo y Clínica Corazón de Jesús no estarán incluidos dentro del área de interrupción. En esta zona se afectarán 68 servicios eléctricos.

Para más información sobre las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones