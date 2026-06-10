Suspensión de agua afectará a más de 38.000 personas en Heredia este jueves

La interrupción del servicio se extenderá durante seis horas y abarcará el centro de Heredia y varias comunidades cercanas.

Los habitantes de varios sectores de Heredia enfrentarán una suspensión temporal del servicio de agua potable este jueves 11 de junio debido a trabajos programados de mantenimiento en redes de energía. La interrupción afectará a cerca de 38.376 personas y se extenderá entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

La medida responde a labores programadas en la infraestructura eléctrica que obligarán a sacar de operación el sistema de abastecimiento de agua potable que atiende parte importante del cantón central herediano.

Entre las zonas afectadas figura el casco central de Heredia, además de las avenidas 3, 7, 11 y 13, así como las calles 3, 5, 7, 9, 13 y 13A.

También se verán impactados sectores del norte de Heredia centro, incluyendo las cercanías del Colegio Humanístico Costarricense, el Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA), Transportes y Suministros de la UNA, así como el condominio Heredia Metro.

Otras comunidades que quedarán sin suministro durante el periodo de mantenimiento son Corazón de Jesús, Jardines Universitarios, Cubujuquí, Los Ángeles, El Carmen, la urbanización Corazón de Jesús, el Colegio Vocacional y la Escuela Cleto González.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que los usuarios pueden consultar información adicional sobre suspensiones programadas de agua potable y electricidad mediante sus canales oficiales de atención.