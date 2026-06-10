El País

Suspensión de agua afectará a más de 38.000 personas en Heredia este jueves

El suministro de agua potable se verá interrumpido en distintas comunidades heredianas durante este jueves. Conozca cuáles son las zonas afectadas y el horario previsto

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Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH anunció tres suspensiones de agua esta semana en Heredia por mantenimiento y conexión de nuevos sistemas de distribución.
La interrupción del servicio se extenderá durante seis horas y abarcará el centro de Heredia y varias comunidades cercanas. (Canva /Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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