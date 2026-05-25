Suspensión de agua afectará a más de 16.000 personas en Heredia esta semana

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará dos suspensiones programadas del servicio de agua potable en distintos sectores de San Rafael entre el 27 y 28 de mayo. Los trabajos afectarán, en promedio, a 16.244 personas y se extenderán de 7 a. m. a 1 p. m. ambos días.
La institución informó que las interrupciones responden a labores de mantenimiento y limpieza en infraestructura clave del sistema de distribución. El objetivo es garantizar la calidad y potabilidad del agua que reciben los abonados del cantón.
El miércoles 27 de mayo se realizará el lavado del tanque Ciénega Sur. Ese trabajo dejará sin servicio a unas 8.236 personas en sectores de Centro y Concepción de San Rafael. Entre las zonas afectadas figuran calle Puente Piedra, Embutidos Concepción, calle Ciénega, Los Salvadoreños, Kitimak, Las Cruces y urbanización Vistas del Tural.
Para el jueves 28 de mayo, la ESPH programó el lavado del tren interno y la planta potabilizadora de Río Segundo. La suspensión impactará a otras 8.008 personas en sectores como tanque Chamaco, urbanización La Quinta, calle Nueva y varias comunidades de Los Ángeles de San Rafael.
La empresa recomendó a los vecinos almacenar únicamente el agua necesaria para las horas en que se mantenga la suspensión y hacer un uso racional del recurso hídrico durante esos días.
Los usuarios pueden consultar más información en el sitio web de la ESPH o mediante la línea telefónica 2562-3774.