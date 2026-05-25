El País

Suspensión de agua afectará a más de 16.000 personas en Heredia esta semana

Conozca cuáles comunidades estarán afectadas y en qué horarios

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Por Silvia Ureña Corrales
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Más de 16.000 personas tendrán suspensión de agua en San Rafael esta semana por trabajos de mantenimiento de la ESPH. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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