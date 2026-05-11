Suspensión de agua afectará a más de 110.000 personas en Heredia este martes

Cerca de 110.000 personas tendrán suspensión de agua este martes por trabajos programados de la ESPH en Heredia y San Rafael.

Una suspensión programada del servicio de agua potable dejará sin suministro a cerca de 110.000 personas en los cantones de Heredia y San Rafael este martes 12 de mayo. Los trabajos estarán a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La mayor afectación se registrará en el cantón central de Heredia. La ESPH reprogramó el mantenimiento del pozo Malinches luego de que las labores anteriores se suspendieran por el impacto de un tornado en la zona. Los trabajos se ejecutarán entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

Más de 101.000 personas estarán sin agua en sectores como el casco central de Heredia, Cubujuquí, Los Ángeles, San Francisco, El Carmen, Corazón de Jesús, Barrio Fátima, Jardines Universitarios, Mercedes Sur y alrededores del Estadio Rosabal Cordero. También se verán afectados centros médicos, residenciales y comercios de distintas comunidades.

En el cantón de San Rafael, la ESPH realizará el lavado del tanque Río Segundo. La suspensión afectará a unas 8.008 personas entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

Las comunidades afectadas en San Rafael incluyen sectores del centro del cantón, calle Mata de Plátano, Urbanización La Quinta, calle Nueva y zonas de Los Ángeles como calle Murillo, calle Lobos, Tanque Brasilia y alrededores del Colegio Nueva Generación, estas zonas tendrán más de 8.000 afectados.

La ESPH informó que los mapas de afectación y detalles adicionales están disponibles en su sitio web oficial. Además, habilitó la línea telefónica 2562-3774 para consultas de los abonados.