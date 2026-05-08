Ciencia

Costa Rica figura entre los países con mejor desempeño en acceso a agua potable, según informe de la ONU

Estudio de la Universidad de las Naciones Unidas evaluó 138 países del Sur Global y ubicó a Costa Rica como líder de Centroamérica

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica aparece entre los países con mejores resultados en acceso y seguridad del agua potable en el Sur Global.
Costa Rica aparece entre los países con mejores resultados en acceso y seguridad del agua potable en el Sur Global. (Shixart1985/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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