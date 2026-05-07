Ciencia

Más de 2.000 millones de personas viven en países con pobreza y agua no apta para el consumo, alerta informe de la ONU

El estudio vinculó desigualdad, pobreza y acceso inseguro al agua en 138 países del Sur Global

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Por Jailine González Gómez
Un informe de la ONU vinculó la calidad del agua con pobreza, desigualdad de género e infraestructura en 138 países.
Un informe de la ONU vinculó la calidad del agua con pobreza, desigualdad de género e infraestructura en 138 países. (Andreas Lischka/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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