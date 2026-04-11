Suspenden romería de Ujarrás por riesgo de ataques de abejas africanizadas; estas serán las actividades programadas

Romería por el Valle de Ujarrás, en honor a la Virgen de Ujarrás, fue suspendida.

La romería en honor a Nuestra Señora de Ujarrás, en Paraíso de Cartago, que estaba prevista para este domingo 12 de abril, fue suspendida por razones de seguridad, tras registrarse ataques recientes de abejas africanizadas y detectarse múltiples colmenas a lo largo del recorrido.

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria del Comité Municipal de Emergencias de Paraíso, luego de un análisis técnico que concluyó que la actividad representaba un riesgo colectivo para los participantes. La recomendación fue acogida por la Parroquia de la localidad, según comunicaron en sus redes sociales.

El comunicado oficial advierte de que la movilización masiva de personas podría provocar un comportamiento defensivo de las colmenas, además de que la capacidad de respuesta de Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública y hospitalarias sería limitada ante una eventual emergencia múltiple.

Según el Comité, una de las colmenas se ubica en una ruta de evacuación, lo que obligaría a cierres y afectaría el plan de atención de emergencias. También se señaló que un ataque de abejas podría afectar a un gran número de personas en poco tiempo.

Según el Eco Católico, esta semana hubo dos ataques de abejas africanizadas en la zona.

Actividades religiosas se mantienen en formato alternativo

En sustitución de la romería, este domingo 12 de abril, se realizará un recorrido con la imagen de Nuestra Señora por las calles de ese poblado. La salida estará en el templo parroquial a las 7:30 a. m.

A las 10 a. m. se celebrará una Eucaristía, presidida por monseñor Mario Quirós, obispo de Cartago. Posteriormente, se llevará a cabo un concierto a cargo de la Banda Nacional de San José.

Recorrido con la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás en Paraíso de Cartago. (Santuario Nuestra Señora de Ujarrás y San Juan Pablo II/Santuario Nuestra Señora de Ujarrás y San Juan Pablo II)

Las autoridades insistieron en que la medida es preventiva y busca resguardar la vida y la salud de la comunidad, por lo que pidieron comprensión y mantenerse atentos a futuros comunicados oficiales.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.