El País

Suspenden romería de Ujarrás por riesgo de ataques de abejas africanizadas; estas serán las actividades programadas

Medida fue tomada por el Comité Municipal de Emergencias de Paraíso y la parroquia de la localidad

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Por Sebastián Sánchez
Romería por el Valle de Ujarrás, en honor a la Virgen de Ujarrás, fue suspendida. (Santuario de Nuestra señora de Ujarrás)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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