Sobre ella escribió nuestro gran historiador Fernández Guardia: “La moderna devoción a la Virgen de los Ángeles ha hecho olvidar a la antigua y milagrosa Patrona de Costa Rica. La razón de este olvido no es difícil de adivinar: la imagen de Ujarrás es chapetona, blanca y de regio abolengo. La de los Ángeles, criolla, negrita y de origen humildísimo. La primera simboliza el pasado. La segunda el presente. Añádase a esto un poco de humana ingratitud y tendremos la explicación completa del caso. No obstante que me parece justo y lógico que demos preferencia a lo que somos, creo que no por esto debemos olvidar lo que fuimos; porque el presente es hijo del pasado, y el culto de los abuelos es grande y noble. Bien está que honremos a Nuestra Señora de los Ángeles, pero tengamos también un pensamiento para Nuestra Señora de la Concepción”.